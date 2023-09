Anita ze "Ślubu..." KRYTYKUJE internetową działalność Marcina Hakiela: "Dlaczego zawodowy tancerz nagrywa takie rolki?". ODPOWIEDZIAŁ

Natalia 29 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Drodzy koledzy i koleżanki z pudla, czy wy jak jesteście chorzy lub chorują wasze dzieci to bierzecie l4 lub opiekę? Wkurza mnie mój mąż pracocholik, który zawsze z gorączką idzie do pracy a w domu zostawi chore dzieciaki ze mną na czele (pracuję na własnej działalności, głownie z domu) i syf po sobie bo jak jest chory to palcem nie kiwnie. On nigdy nie weźmie l4 czy opieki. Jak to jest u Was?