Nowe zdjęcie Marcina Hakiela zaniepokoiło internautów: "Widać w oczach ból". Tancerz ODPOWIEDZIAŁ (FOTO)

Marta 21 min. temu

Próbuje sobie jakoś poradzić z trauma zdrad i z rozwodem. Nie da się wyłączyć uczuć pstryknięciem palca choćby się tak chciało. Potrzeba kilku lat 2-3 lat żeby jakoś się pozbierać po rozpadzie małżeństwa - mam na myśli podbieranie się osoby ktora rozwodu nie chciała i kocha nadal… ale naprawdę karma wraca każda i ta dobra i ta zła. Kasia szczęśliwa nie będzie a szczęście które jest u niej w tej chwili to jedynie ulotna chwila. To wiadome bo szczęścia nigdy nie zbuduje się na czyimś nieszczęściu. Jej decyzja zdrady unieszczęśliwily bardzo wiele osób ale egoizm wygrał. Wiec karma egoizmu wróci do niej. No tak to już jest. A Marcin? On sobie spokojnie traumę przejdzie, wypracuje to na terapii, pożegna swoje demony i ułoży sobie życie na nowo. Będzie szczęśliwy.