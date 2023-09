Marcin Hakiel reaguje na doniesienia po jego występie u Wojewódzkiego. Proponuje... mini konferencję: "Kilka osób chyba ZABOLAŁA PRAWDA"

Taka prawda 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

No co by nie mówić, zainteresowanym Zakochanym nie do końca jest po drodze z odkrywaniem prawdy na temat okoliczności rozwijania ich miłości. Niewygodne jest to, że miłość Zakochanych zakwitła w programie notabene promującym wieloletnią miłość Katarzyny i Marcina, że w tle były kłamstwa, zdrada małżonka i na co patrzyły małoletnie dzieci. Przecież nie w taki sposób kreowany jest wizerunek Zakochanych. Zakochani przedstawiani są jako kryształowe postacie, więc nie chcą wywlekania smutnej prawdy na temat ich nielojalności, porzucaniu w chorobie, kłamstwach, zdradach i wszystkich innych paskudnych procederów, których dopuszczają się ludzie powszechnie uznani za nieposiadający kręgosłupa moralnego... No bo przeciez to nie o nich, to do nich 'nie pasuje'. Nigdy nie chciałabym być tak potraktowana i nie sądzę żeby łatwo było mi pogodzić się z takim podłym zachowaniem ku przyklaskom całego świata. Bądźmy dla siebie ludźmi przyzwoitymi, uczciwymi i miejmy honor. Może będzie wtedy mniej zła na świecie. Pozdro