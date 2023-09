Wojewódzki wytyka Marcinowi Hakielowi pranie brudów i wynajęcie detektywów, żeby SPRAWDZIĆ WIERNOŚĆ Cichopek. Tancerz się tłumaczy

Me7 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Caroline to jest dobra typiara. Ale Polakom zaraz gul podskoczy po tym co ona wygadywala🤡 obojetnie czy to jest eksperyment socjologiczny to co ona robi to jest smieszne w kontekscie tego jak polskie Janusze to przezywaja i jaki maja bol okreznicy od niej. Brawo Caroline. Zarabiaj kase na Polakach. Fabijanskiemu gratuluja lezenia na glebie po 47 sek ale podwojne standardy. Najwazniejsze ze hajs ci sie zgadza a polakom niech gul skacze