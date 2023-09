"Kuba Wojewódzki". Caroline Derpienski gada OD RZECZY, a Marcin Hakiel uderza w Kurzopków: "Robią sobie ze mnie POŻYWKĘ"

😁😁😁 50 min. temu zgłoś do moderacji 34 6 Odpowiedz

Słuchaj Hakiel (pewnie, jak wielu upadłych celebrytów pudla czytasz): jak tak odwołujesz się do 'kuluarów', to wszyscy w kuluarach warszaffki wiedzą, co z ciebie za kolo. Alko, inne używki, hazard: bez opamiętania. Kaśka wszystko finansowo ciągnęła, bo twoje szkółki tańca na siebie nawet nie zarabiały. Dlatego cię kopnęła w 4 litery. I dobrze. Więcej już nie gardłuj i nie rumakuj, bo ona ma kasę na to, by wynająć świetnych prawników i pociągnąć cię do odpowiedzialności karnej za te insynuacje. Wtedy to już się nie wypłacisz, chłopie.