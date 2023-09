Internauci gorzko o wizycie Hakiela u Wojewódzkiego: "Niewiele stracę, gdy NIE OBEJRZĘ". Nie wytrzymał i wszedł z nimi w dyskusję!

Pozdrawiam 10 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

No i po co to ogladac kiedy wiadomo co bedzie? Hakiel: "o ja biedny, zdradzony, bez dojnej krowy, na ktorej koszt moge teraz zyc. Co mnie obchodzi, ze moje dzieci po tym programie beda mialy w szkole pueklo. Najwazniejsze, ze skocza mi zasiegi i nie bede musial skalac rak praca." Derpienski: "jestem zakompleksiona paskuda, ale wymyslilam sobie, ze jak stworze sobie alter ego wytapirowana tandeciare, rzekomo z usa, i bede plesc androny publicznie to bede mogla wiesc zycie prozniacze". I tak najlepsze jest nie to co oni powiedza lub nieszczesny lesny dziadek wojewodzki powie, ale jak to skomentuja pudelkowicze pozniej. Nie ma co ogladac. Warto wejsc na pudla i w komentarzach oczekiwac streszczenia jak zloto.