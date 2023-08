Caroline Derpienski i Marcin Hakiel wystąpią u Wojewódzkiego. Zszokowani fani komentują: "KONIEC INTERNETU"

Kuba Wojewódzki zaprosił do programu Caroline Derpienski i Marcina Hakiela

Do spotkania "na szczycie" doszło w studiu Kuby Wojewódzkiego . Dziennikarz obwieścił w mediach społecznościowych, że Caroline Derpienski i Marcin Hakiel zostali pierwszymi gośćmi najnowszej odsłony jego programu. Showman napisał na Facebooku, że "otwiera nowy sezon, zamykając kilka karier" . Emisja już we wtorek.

Komedia to tragedia, która dzieje się komuś innemu. Wracam. We wtorek moimi gośćmi będą Caroline Derpienski & Marcin Hakiel - poinformował na Instagramie Wojewódzki.

Internauci krytykują zaproszonych przez Kubę Wojewódzkiego gości

Szczyt żenady. Zamiast pana Hakiela mogłeś zaprosić Natalię Janoszek - idealny byłby to duet i wyświetlenia by się zgadzały; Serio Kuba? Komu ty dajesz atencję, zapraszając do programu?; O Cię c**j; Kiedyś w programie byli ludzie, którzy coś sobą prezentowali... Teraz są jacy są. I nie zachęcają do oglądania; Żenujące! Nie ma bardziej wartościowych osób, co maja coś ciekawego do powiedzenia?; Koniec internetu - pisali zszokowani internauci.