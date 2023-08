Caroline Derpienski ŻĄDA PRZEPROSIN od Sandry Kubickiej: "W PRZECIĄGU 24 h"

Caroline Derpienski wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Mieszkająca w Miami celebrytka od wielu miesięcy ochoczo nawiedza polskie ścianki i udziela kolejnych wywiadów, w których raczy Polaków wywodami o rzekomym bajkowym życiu u boku ukochanego-milionera. Choć miłośniczka "dolarsów" showbiznesowy debiut zanotowała stosunkowo niedawno, zdążyła już wdać się w kilka głośnych konfliktów z innymi celebrytami. Ostatnio publicznie wymieniała na przykład "uprzejmości" z inną znaną mieszkanką Miami, Anetą Glam. Ta nazwała Derpienski "obrzydliwą kreaturą" i zarzuciła "zianie g*wnem", Caroline zaś nie pozostała jej dłużna.

Caroline Derpienski żąda przeprosin od Sandry Kubickiej. O co poszło?

Ostatnio Caroline skupiła swą uwagę na kolejnej polskiej celebrytce, która swego czasu mieszkała nawet w Miami. Mowa tu o Sandrze Kubickiej. 28-latka już niejednokrotnie publicznie wypowiadała się na temat Caroline i trzeba przyznać, że nie gryzła się wówczas w język. W niedawnej rozmowie z Party Kubicka stwierdziła, iż Derpienski "powinien zbadać lekarz", w ostatnim wywiadzie dla Kozaczka jasno dała zaś do zrozumienia, co sądzi o medialnym szumie wokół ukochanej milionera. W rozmowie z reporterem serwisu Kubicka stwierdziła, iż w polskim show biznesie jest wiele osób, które nieco "koloryzują" własne kariery. Na tym nie skończyła.

A dlaczego ją promujecie? (...) Bo ja wiem, dlaczego i nie wiem, czy chcecie, żebym to powiedziała. Wiem, że jest bardzo dużo portali, które biorą za to pieniądze. Więc tak naprawdę, to przedstawia, że każdy jest do kupienia w dzisiejszych czasach, można sobie karierę kupić - stwierdziła.

Zapytana przez reportera Kozaczka o życie Derpienski w Miami, Kubicka stwierdziła, że może odwiedzi Florydę w towarzystwie Krzysztofa Stanowskiego - który ostatnimi czasy obnażył nieścisłości w karierze Natalii Janoszek. Nie ukrywała także, iż nie do końca wierzy w opowieści Caroline o jej codzienności za oceanem. Komentarze Kubickiej nie umknęły rzecz jasna uwadze Caroline. Mieszkanka Miami nie omieszkała odnieść się do wypowiedzi Kubickiej na swoim instagramowym profilu i podeszła do całej sprawy wyjątkowo poważnie. W sobotę Derpienski opublikowała na InstaStories obszerny wpis (a według niej: pismo), w którym zażądała od Kubickiej publicznych przeprosin.

W obszernym wpisie Derpienski zażądała oficjalnych przeprosin nie tylko w swoim własnym imieniu. Poleciła także Kubickiej przeproszenie wszystkich portali, którym miała okazję udzielać wywiadów. Dla ułatwienia sprawy przytoczyła całą listę serwisów.

Wzywam Panią Sandrę Kubicką do natychmiastowego zaprzestania naruszania moich praw osobistych w wywiadzie serwisu "Kozaczek" dn 18.08. 2023 oraz innych rozmów medialnych, przekazano i zasugerowano, jakobym miała kupować wywiady w mediach oraz w związku z materiałem video "Caroline Derpienski płaci za wywiady? Damian Glinka odpowiada", co wpływa na Mój Image, jak również oddziałuje na Opinię Publiczną w Polsce oraz poza granicami, żądam PRZEPROSIN w przeciągu 24 h od momentu publikacji tego pisma, w mediach społecznościowych należących do Pani Sandry Kubickiej - opublikowanym w formie postu/Instagram story (...) oraz PRZEPROSIN w formie mailowej, zarówno DLA MNIE, jak i DLA PORTALI, którym udzielałam wywiadów - czytamy na InstaStories Derpienski (zachowujemy oryginalną pisownię)

Derpienski vs. Kubicka. Caroline zagroziła celebrytce sądem

Caroline zażądała też od Kubickiej przeprosin dla portali internetowych w formie wiadomości, którą ta miałaby wysłać ze swojego instagramowego profilu. Ponownie, dla ułatwienia, wymieniła pełną listę serwisów. Na tym jednak Derpienski nie zakończyła - postanowiła też ostrzec Kubicką przed ewentualnymi konsekwencjami - a dokładniej, zagroziła jej sądem.

W przypadku, gdy Pani Sandra Kubicka nie przeprosi i nie zastosuje się do wyżej wymienionych żądań w przeciągu 24 h, to sprawa zostanie skierowana do sądu po upływie powyższego okresu, a kwota, o którą wystąpię i zostanie zasądzona, zostanie przekazana w całości na rzecz "Fundacja TVP" (...) - dodała.

Sandra Kubicka jak na razie nie odniosła się do wywodów Derpienski - a przynajmniej nie bezpośrednio. Celebrytka opublikowała jednak na InstaStories wymowny fragment wywiadu Dody z reporterem Wirtualnej Polski.

Wychodzę z założenia, że głupim nie przetłumaczysz, a mądrym tłumaczyć nie musisz (...) - słyszymy we wspomnianym klipie.

Zobaczcie obszerny wpis Derpienski.

