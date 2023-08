Marcin Hakiel wyjawił, w jaki sposób dowiedział się o ZDRADZIE

Kaka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 419 15 Odpowiedz

Zdradę społecznie się tępi, a w przypadku Cichopkowej jakoś to się rozmywa, jakoś tak tylko patrzy się na to że tworzy fajna parę z kurzajem. Zgrzyta mi to i nie dziwię się Hakielowi, że gdzieś tam ciągle wraca do tego. To po prostu musi mocno boleć, że został zdradzony, a mimo to na niego spadają gromy.