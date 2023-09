Widzowie WZBURZENI zapowiedzią nowego odcinka Kuby Wojewódzkiego z Caroline Derpienski: "ŚMIERDZI ŻENADĄ"

Richardson 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Zastanawiam sie, co to sa za widzowie, co ogladaja ten program. To musza zapewne byc frustraci, ktorzy doznaja w pewnym sensie zaspokojenie pewnych swoich potrzeb. Sam prowadzacy jest dla mnie zenada, ale ekonomicznie na to patrzac, robi to skutecznie, pomnazajac niebotycznie swoj majatek na glupocie innych.