Aleksandra Popławska nakłania do BOJKOTU odcinka show Kuby Wojewódzkiego z Caroline Derpienski: "Oburza cię ten wybór? Nie klikaj!"

Maria 10 min. temu

Te nowe technologie, AI, roboty, rozleniwiają ludzi, odbierają kreatywność, ogłupiają. Człowiek przestaje trenować mózg i robi się mniej wymagający, dlatego gawiedź cieszy się z prymitywnych igrzysk, które serwuje Pani Karolina. To jest rozrywka na poziomi ludzi konsumujących krótkie filmiki w internecie, scrollują je godzinami, a potem nie potrafią skupić się na czytaniu książki czy na bardziej wymagającym zajęciu. Jako rodzic czuję się bezsilna, wkładam wiele pracy w wychowanie córki, ale widzę jak wciąga ją to bagno. Nie chce się jej podejmować żadnych aktywności umysłowych, najchętniej korzystałaby z narzędzi AI, żeby robiły za nią prace do szkoły. Nie da się zachęcić jej do nauki języka, do rozwijania hobby, poszerzania horyzontów, bo uważa, że wszystko zrobią za nią aplikacje. Aplikacja przetłumaczy, aplikacja doprowadzi do celu, aplikacja wszystko rozwiąże. Czasem to może wygodne, ale siebie też trzeba rozwijać. Czasem patrzę na nią i chce mi się płakać, jest jak zombie, próbowałam wielu rzeczy, ale wszystkie dzieci w klasie się tak zachowują, nie da się od tego uciec. To jak walka z wiatrakami. Ograniczę jej telefon, internet, to w szkole i tak od koleżanki dostanie. Chce być taka jak rówiesnicy, a rówieśnicy zmanipulowani przez social media. Robiliśmy sobie wspólne seanse, ale nie jest w stanie wytrzymać na filmie fabularnym, jeśli efekty specjalne nie wyskakują z każdego kąta. Nie potrafi powstrzymać się od przeglądania internetu, gdy razem gotujemy, w ogóle nie doświadcza tego życia. Tylko wirtualna rzeczywistość i prymitywny przekaz jak u tej Depieński.