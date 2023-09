Wyraźnie SPESZONA Caroline Derpienski "tańcuje" u boku Kuby Wojewódzkiego i Marcina Hakiela. Internauci nie dowierzają: "PORAŻKA" (WIDEO)

Czy to się komuś podoba czy nie, Caroline Derpienski może poszczycić się szeroką rozpoznawalnością w kraju. Nikomu nieznana białostoczanka zamieszkująca Miami przeobraziła się w popularną celebrytkę i naczelną skandalistkę rodzimego show biznesu . Od kilku miesięcy żadna większa impreza nie może odbyć się bez niej, a dzień bez kolejnych doniesień o spragnionej sławy modelce kostiumów kąpielowych jest dniem straconym .

Nic dziwnego, że z medialności Derpienski postanowił skorzystać w końcu Kuba Wojewódzki , chcąc w ten sposób skutecznie podnieść słupki oglądalności jego talk show. Caroline zaproszenie naturalnie przyjęła. Co lepsze, obok niej na kanapie zasiadł Marcin Hakiel .

Kuba Wojewódzki promuje odcinek swojego show dzikim tańcem z Caroline Derpienski i Marcinem Hakielem. Internauci: "Porażka. Toniemy jak Titanic"

Kuba Wojewódzki robi, co w jego mocy, by rozpromować odcinek inaugurujący kolejny, 35. już sezon swojego programu. Tym sposobem na TikToku 60-latka zagościło w piątek nagranie, w którym on i jego goście beztrosko hulają w jego studiu w rytm piosenki disco polo.