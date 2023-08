Caroline Derpienski prezentuje WYUCZONE POZY na premierze thrillera w Warszawie. "Look" godny celebrytki z Ameryki? (ZDJĘCIA)

We wtorek złaknieni atencji celebryci mieli kolejną okazję do tego, by wystroić się i ruszyć na sesję zdjęciową na ściankę. Chodzi oczywiście o premierę filmu "Ukryta sieć", która przyciągnęła szereg mniej, bądź bardziej znanych twarzy. W zaszczytnym gronie zaproszonych na event znaleźli się m.in. Eliza i Paweł Trybałowie.