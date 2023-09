Marcin Hakiel wspomina występ z Katarzyną Cichopek w programie "Czar par". "Tu zaczęła się moja OPERA MYDLANA". To tam poznał Kurzajewskiego (ZDJĘCIA)

wert 6 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Ciekawe, że nikt nigdy nie krytykuje Kurzajewskiego za to, że rozbił rodzinę. Jakby to kobieta związała się z żonatym , to zaraz wylałaby się na nią fala hejtu " przecież wiedziała , że ma rodzinę , że jest żonaty " , " Po co żonatemu wskakiwała do łóżka ?" Maćkowi nikt nie wypomina , że związał się z mężatką, że przecież wiedział, że ona miała rodzinę, męża, nawet osobiście znał Marcina. Nikt nie pyta Kurzajewskiego " po co mężatce wskakiwał do łóżka ? " albo " po co ją podrywał , skoro wiedział , że ma rodzinę "