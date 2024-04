ZAKOCHANA Olga Frycz nie szczędzi sobie czułości z młodszym o 9 lat partnerem, spacerując ulicami Warszawy (ZDJĘCIA)

Hitowe buty na tegoroczną wiosnę mają naprawdę imponującą historię, a co ciekawe – niewiele zmieniały się na przestrzeni lat. Kowbojskie buty to dziś absolutny must have w szafie każdej szanującej się fashionistki i fashionisty. Jeśli szukacie inspiracji na stylizacje z kowbojkami w roli głównej, sprawdźcie nasz gwiazdorski przegląd. Komu takie klimaty pasują najbardziej?