Olga Frycz wtula się w NOWEGO ukochanego! (FOTO)

Olga Frycz nie należy do tych celebrytek, które mogą pochwalić się szczęściem w miłości. Aktorka ma na swoim koncie kilkuletni związek ze sporo starszym Jackiem Borcuchem, z którym zaczęła spotykać się, gdy ten pozostawał w związku małżeńskim z Iloną Ostrowską. Aktorka przez trzy i pół roku była też związana z trenerem sztuk walki Grzegorzem Sobieszkiem, z którym w 2018 r. doczekała się córki Heleny. Chociaż para zaręczyła się i zaczęła przygotowania do ślubu, we wrześniu 2019 r. gwiazda poinformowała swoich fanów, że zakończyła związek.