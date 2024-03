Olga Frycz jest ZAKOCHANA! Pokazała zdjęcie z NOWYM PARTNEREM (FOTO)

Hdhs 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

On chce do tańca z gwiazdami a dzięki jej nazwisku ktoś może o nim usłyszeć . I właśnie to się dokonuje.. jeszcze trochę i będzie koniec love. Ktoś tu napisał ze on dużo młodsza , ona z bagażem w postaci 2 dzieci , to się nie może udać.. a jak się uda to wrócę tu za 40 lat i Was przeproszę :)