Olga Frycz po raz PIERWSZY pokazała ojca drugiego dziecka! "Tata przyleciał. OGROMNA RADOŚĆ" (FOTO)

Hollo 7 min. temu

U niej to wszystko takie super super super na instagramie, a potem nagle okazuje się, że odwrotnie. Jak była w związku z Griszką, to wspaniale, rewelacja, a potem rzucił ją i wyprowadził się od niej. W zeszłym roku tyle szumu narobiła, że zakłada wydawnictwo i w ogóle urządza to miejsce, organizuje już wydawanie kolejnych tytułów z literatury dziecięcej, a potem skończyło się na wydaniu dwóch książeczek. On ma ogromny SŁOMIANY ZAPAŁ za cokolwiek się nie weźmie.