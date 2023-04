Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina, co usłyszała w tramwaju: "Narobiła sobie bachorów, pewnie nie wie Z KIM"

Ninka 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A ja z drugiej strony. Jesien, sezon grypowy, czekam do rodzinnej, 39 stopni gorączki, z oczu i nosa sie leje, bolą mięśnie. No jednym słowem agonia.. I wlatuje do przychodni lala, rzęsy jak wycieraczki, hybrydy na pazurach po same łokcie i ona wejdzie tylko " coś zapytać" i juz wychodzi ' szybka sprawa. Powiedzialam jej ze ja tez " tylko" noi przepuscilam juz 2 osoby bo jedna " tylko" po recepte druga " tylko " zmienic recepte bo źle wypisana.. Ale lala wyskoczyla ze jest w ciąży i chce wejsc teraz. Przepuscilam. Lala siedziala w gabinecie 40min bo miala " tylko zapytac" ale pani doktor zbadala od a- z , wypisala skierowania i recepty. Po wyjsciu grzecznie zwrocilam uwage ze cos dlugie to " tylko zapytanie" a ta jak szczeknęła na mnie ...od razu zapomnialam po co tam przyszlam. Nadmienię ze chyba byla w ciazy w pierwszym tygodniu bo brzuch płaski aż wklęsły.....