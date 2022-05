Anja Rubik ODSŁANIA CIAŁO, pozując w mocno wyciętej kreacji Saint Laurent (ZDJĘCIA)

Anja Rubik jest wielką fanką festiwalu w Cannes i, jeżeli grafik jej na to pozwala, pojawia się na wydarzeniu niemal każdego roku. Top modelka pracuje z całym sztabem stylistów, makijażystów i projektantów, by prezentować się olśniewająco podczas wyjść na czerwony dywan. Rubik szczególnie upodobała sobie kreacje zaprzyjaźnionego domu mody Saint Laurent i to właśnie w nich bryluje podczas imprez.