Anja Rubik pozuje w Cannes w eleganckim garniturze od Yves Saint Laurent (ZDJĘCIA)

W gronie naszych rodaków, którzy w tym roku mają okazję brylować w Cannes, znalazła się m.in. Joanna Kulig - została zaproszona do jury jednej z sekcji konkursowych, Un Certain Regard. Na festiwal przybyła także ekipa nominowanego do Złotej Palmy filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego. Reżyser produkcji z powodów zdrowotnych nie mógł jednak osobiście stawić się we Francji, by promować swoje dzieło.