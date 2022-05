Małgorzata Szumowska podbija festiwal w Cannes w pierzastym topie (ZDJĘCIA)

W miniony wtorek ruszyła 75. edycja prestiżowego Festiwalu w Cannes. Jedno z najważniejszych wydarzeń w branży filmowej tradycyjnie już przyciągnęło do francuskiego Cannes całą plejadę gwiazd kina. Podczas uroczystej ceremonii otwarcia czerwonym dywanie przechadzali się m.in. Eva Longoria, Julianne Moore czy Forrest Whitaker. Znanych nazwisk nie zabrakło także i drugiego dnia słynnego festiwalu, kiedy to odbyła się premiera nowej odsłony filmu "Top Gun". Kultową produkcję promował rzecz jasna Tom Cruise, na premierze można także było wypatrzeć Jennifer Connelly, Elle Fanning, Milesa Telera czy Adrianę Limę i jej ciążowe krągłości.

Podczas tegorocznego festiwalu w Cannes możemy liczyć także na polskie akcenty. W przerwie od pracy na planie kolejnej hollywoodzkiej produkcji do Francji wybrała się Joanna Kulig - która zasiada w jury Un Certain Regard, jednej z sekcji konkursowych. W czwartkowy wieczór w ramach festiwalu odbyła się natomiast premiera filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego - który rywalizuje o prestiżową Złotą Palmę. Z tej okazji do Francji wybrała się Małgorzata Szumowska. Jedną z głównych ról w filmie Skolimowskiego gra bowiem życiowy partner reżyserki, Mateusz Kościukiewicz.