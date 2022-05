Joanna Kulig bryluje na festiwalu w Cannes w doborowym towarzystwie (ZDJĘCIA)

Joanna Kulig to od pewnego czasu najgorętsze nazwisko wśród polskich aktorek. Odkąd wystąpiła w dwóch nominowanych do Oscara filmach, gwiazdą momentalnie zainteresowało się Hollywood. Dziś 39-latka jest w wyjątkowo komfortowej sytuacji i może przebierać w propozycjach, wybierając jedynie te najbardziej interesujące scenariusze. Aktualnie Polka pochłonięta jest pracą na planie komedii romantycznej "She Came To Me", w której występuje obok takich gwiazd świata kina, jak Anne Hathaway czy Peter Dinklage.