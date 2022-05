Gwiazdy kina przybywają na ceremonię otwarcia 75. Festiwalu Filmowego w Cannes: Joanna Kulig, Eva Longoria, Julianne Moore (DUŻO ZDJĘĆ)

krytyk 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie rozumiem zachwytow nad nia.Gra histerycznie i nerwowo - typ Jandy. Denerwuje sie jak obie ogladam i ja tego nie kupuje. No i sorry- ale piekna to ona na pewno nie jest. Przecietna pracowita aktorka. I tyle.