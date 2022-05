Joanna Kulig pozuje z Anne Hathaway i gwiazdorem "Gry o tron" na planie nowego filmu (ZDJĘCIA)

Rola w nominowanej do Oscara "Zimnej Wojnie" bez wątpienia otworzyła Joannie Kulig drzwi do międzynarodowej kariery. Choć aktorka już wcześniej miała na koncie wiele występów docenionych przez rodzimych krytyków, dopiero produkcja Pawła Pawlikowskiego sprawiła, że zainteresowało się nią Hollywood. I tak Joasia miała już okazję zagrać w musicalowym serialu "The Eddy" w reżyserii nagrodzonego Oscarem Damiena Chazelle. Produkcja Netfliksa nie powaliła co prawda widzów na kolana, ale nie przerwała dobrej passy polskiej aktorki.

Latem ubiegłego roku wyszło na jaw, że Joanna Kulig wkrótce pojawi się w kolejnej zagranicznej produkcji. Mowa tu o komedii romantycznej "She Came To Me" w reżyserii Rebekki Miller. Produkcja opowiada historię kompozytora zmagającego się z blokadą twórczą, który wskutek przygody na jedną noc na nowo odkrywa w sobie pasję do muzyki. Oprócz Kulig w filmie pojawi się cała plejada znanych nazwisk - w obsadzie znajdują się m.in. Anne Hathaway, Marisa Tomei, Matthew Broderick czy znany z hitowego serialu "Wąż" Tahar Rahim.

Póki co data premiery nowego filmu z udziałem Joanny Kulig nie jest jeszcze znana. We wtorek aktorka postanowiła jednak nieco zaspokoić ciekawość fanów i opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z planu "She Came To Me". Wśród udostępnionych przez Kulig fotografii znalazło się szereg ujęć w towarzystwie członków obsady produkcji oraz filmowej ekipy. Nie zabrakło także zdjęć u boku hollywoodzkich sław.

I tak na jednym z ujęć możemy podziwiać, jak roześmiana od ucha do ucha Kulig pozuje w towarzystwie równie radosnej Anne Hathaway. Aktorka zrobiła sobie także pamiątkowe zdjęcie Peterem Dinklagem - najbardziej znanym z roli Tyriona Lannistera w serialu "Gra o Tron". Joasia zaprezentowała także obserwatorom kilka fotografii z członkami filmowej ekipy, w tym reżyserką produkcji Rebekką Miller, która prywatnie jest żoną Daniela Daya-Lewisa.

"She Came To Me" - obsada i ekipa - napisała krótko pod swoim postem Kulig.

Po wpisem Joasi nie zabrakło wyrazów uznania i gratulacji nie tylko ze strony fanów, lecz również cieszących się z jej sukcesu polskich aktorów. Post Kulig skomentowali m.in. Maciej Musiałowski, Katarzyna Zawadzka, Joanna Moro czy Karolina Korwin-Piotrowska.

Brawo!!! - napisał Piotr Adamczyk.

Wspaniale - gratulował koleżance Maciej Zakościelny.

Zobaczcie, jak Joanna Kulig pozuje z Anne Hathaway i Peterem Dinklagem.