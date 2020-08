Joanna Kulig szczerze o łączeniu macierzyństwa z karierą: "Bycie aktorką i mamą jest SPRZECZNE"

Gość 38 min. temu zgłoś do moderacji 36 3 Odpowiedz

Ma rcacje, praca zawodowa i małe dziecko to hardcore i nie ma opcji, nie stracic pozycji zawodowej, nie musieć zrezygnować z mozliwosci, otwartych drzwi itp., potem dzieci chorują, a kobiety sa mniej atrakcyjnym pracownikiem, bo to one chodzą na chorobowe itp. Do tego nadal w tych samych zawodach, z tym samym doświadczeniem, wykształceniem zarabiają mniej. Dla tego warto się zastanowić nad naszymi związkami i promowanym modelem 50/50. To się zwykle nie sprawdza, bo to wbrew nazwie, nie jest równy podział. Biologiczna rola faceta w związku to dostarczanie zasobów partnerce i potomstwu, a kobiety urodzić i zaopiekować to potomstwo. Stąd też seryjna monogamia typowa dla facetów- zwróćcie uwagę, że ci którzy mają kasę i pozycję najczęściej na pewnym etapie życia zmieniają partnerkę, więc na to też warto się przygotować, ucząc się i pracując (i odkładając zarobioną kasę dla siebie i dzieci na przyszłość, zamiast 'składać się' z facetem na utrzymanie rodziny, odciążając go w jego biologicznej roli). Każdy wybiera sam, zdecudujecie jak checie zyć. Warto tylko pamiętać, że 50/50 to zasadniczo 25/75 gdzie połowe roli i odpowiedzialności mężczyzny przejmuje kobieta, natomiast swoją rolę nadal wykonuje sama. Facetów nikt nie piętnuje, za szukanie kobiet zgodnie z biologicznym instynktem czyli ładnych, zgrabnych i młodych- i nikt nie kwestionuje, że mogą się w takich kobietach prawdziwie zakochać. Na kobiety zakochujące się zgodnie z tym samym instynktem, w partnerze zdolnym najlepiej zapewnić byt i bezpieczeństwo rodziny, spada bezmyślny gold digger shaming. Podwójny standard aż oczy bolą.