Joanna Kulig o małżeńskim kryzysie: "Nie jest łatwo w tych zawodach nieustannie utrzymywać się w radości"

Rola w Zimnej Wojnie Pawła Pawlikowskiego otworzyła Joannie Kulig drzwi do międzynarodowej kariery. Chociaż aktorka ma na koncie wiele docenionych przez krytyków filmowych występów, to właśnie angaż w nominowanej do Oscara produkcji zapewnił jej zainteresowanie zagranicznych mediów oraz kontrakt z jedną z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich na świecie.

Nowa współpraca szybko zaowocowała natomiast zawodowymi propozycjami.

Ostatnio Joannę Kulig można było oglądać w muzycznym serialu Netflixa The Eddy. Produkcja reżysera oscarowego La la land, Damiana Chazelle, była przez samą aktorkę zapowiadana jako wyjątkowa. Niestety 8-odcinkowy miniserial zebrał raczej mało pochlebne recenzje. Widzowie po seansie narzekali m.in. na słaby scenariusz, a także pozostawiające wiele do życzenia aktorstwo. Fanem produkcji z udziałem Kulig nie został również Tomasz Raczek, zdaniem którego nie był to najbardziej udany epizod w jej karierze.

Przez ostatnie miesiące Joanna Kulig musiała skutecznie łączyć życie prywatne z karierą zawodową. Aktorka w lutym powitała na świecie synka i przez jakiś czas skupiała się na jego wychowaniu. Dopiero kilka miesięcy po narodzinach chłopca wróciła na plan, gdzie zapewniono jej opiekunkę.

Praca poza granicami kraju oznaczała jednak dla Kulig długą rozłąkę z mężem. Jeszcze zanim aktorka wyjechała do Paryża, aby rozpocząć zdjęcia do The Eddy, podróżowała po USA, promując Zimną Wojnę. Jej ukochany, reżyser Maciej Bochniak, skupiał się natomiast na własnym projekcie, filmie Magnezja.

Okazuje się, że próba podboju Hollywood nie odbiła się najlepiej na trwającym przeszło 11 lat związku Joanny. Jak przyznała w rozmowie z tygodnikiem Na żywo, obawiała się nawet, że jej małżeństwo może nie przetrwać kolejnych zawodowych wyzwań pary.

Nie ukrywam, że nie jest łatwo w tych zawodach nieustannie utrzymywać się w radości. Szczęśliwie nie rozpadliśmy się, wróciłam do domu i pozytywnie wszystko się zakończyło - zapewniła.