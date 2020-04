Joanna Kulig pokazała kolejny klip z amerykańskiej produkcji Netfliksa ze swoim udziałem!

Od momentu premiery kultowej już Zimnej Wojny kariera Joanny Kulig nie zwalnia tempa. Polska aktorka została zagarnięta przez amerykańskich producentów prosto z czerwonych dywanów najważniejszych filmowych imprez Europy. Owocem ich współpracy będzie serial The Eddy , który zadebiutuje na Netfliksie już za tydzień, a dokładniej piątek 8 maja .

Joanna wciela się w serialu w postać Mai, nieco pogubionej artystki obdarzonej niesamowitym głosem , która zmaga się z chorobą alkoholową. Krążące na YouTube zapowiedzi produkcji pozwalają przypuszczać, że postać Kulig będzie nieodzownym elementem fabuły i z całą pewnością nie zagubi się w trakcie cięcia materiału, jak to miało miejsce w przypadku wielu innych polskich aktorek próbujących szczęścia w USA.

W czwartkowe popołudnie Kulig podzieliła się na Instagramie swoim wykonaniem utworu Kiss me in the morning w ramach akcji promocyjnej serialu. Przyznać trzeba, że aktorka pięknie komponuje się z jazzowym klimatem produkcji osadzonej w paryskim klubie muzycznym.