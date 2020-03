Joanna Kulig zachwala produkcję Netfliksa ze swoim udziałem: "Takiego serialu jeszcze nie było. Jest wyjątkowy"

Rola w Zimnej Wojnie Pawła Pawlikowskiego otworzyła Joannie Kulig drzwi do międzynarodowej kariery. Aktorka swoim występem zachwyciła krytyków na całym świecie i zwróciła na siebie uwagę zagranicznych mediów. W ciągu zaledwie kilku miesięcy Kulig udzieliła wywiadów kilku prestiżowym magazynom i co najważniejsze podpisała kontrakt z jedną z najlepszych agencji aktorskich na świecie. Współpraca szybko zaowocowała również zawodowymi propozycjami.

Na festiwalu Berlinale mieliśmy premierę naszego serialu "The Eddy". Jest to serial ośmioodcinkowy, bardzo ciekawy - to dramat muzyczny i kryminalny. Ja wcielam się w postać Mai, dziewczyny Elliota, którego zagrał Andre Holland. To jest klimat klubów jazzowych sceny paryskiej, współcześnie. Każdy odcinek opowiada historię innego muzyka jazzowego. Muzycy wcielali się więc w różne postacie aktorskie, a nie byli profesjonalnymi aktorami. Moim odcinkiem głównym będzie odcinek piąty - zdradziła Joanna.