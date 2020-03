Joanna Kulig wspomina casting do serialu "The Eddy": "To był dzień, kiedy Jaś miał przyjść na świat"

Joanna Kulig od momentu ogłoszenia nominacji do Oscara nie schodzi z pierwszych stron gazet. Obecnie gwiazda Zimnej Wojny przygotowuje się do roli w nowym serialu Netflixa The Eddy. Produkcja w reżyserii Damiena Chazelle'a, odpowiedzialnego za sukces filmu La La Land, to opowieść o kobiecie obdarzonej niezwykłym talentem wokalnym, jednak zmagającej się z nałogiem alkoholowym. Serial miał swoją premierę podczas 70. edycji festiwalu filmowego Berlinale.