Joanna Kulig zdradza kulisy pracy po porodzie: "Coś było nie tak z moją PAMIĘCIĄ"

Wirus 28 min. temu zgłoś do moderacji 7 8 Odpowiedz

Koronawirus specjalnie wypuszczony by zmniejszyć populacje smutne to co wyprawiaja rządzący na świecie pieniądz ponad wszystko w sklepach brakuje mydeł antybakteryjnych !!! Jak powiedzą ze jest szczepionka na tego wirusa to podbiegniecie do apteki tratując innych by być pierwszym w kolejce ??? Ludzie co z wami rządzący sieją propagandę jak za hitlera !!!