Anna Dzieduszycka pozuje z Bradleyem Cooperem na oscarowym lunchu: "Jedno z moich marzeń odhaczone" (ZDJĘCIA)

Nasz kraj jest super. Nasi niepełnosprawni i chorzy psychicznie nie mają darmowej służby zdrowia, mimo iż prosili, żeby objąć takie osoby jakąś ochroną, i mogły mieć lekarza pierwszego kontaktu. Niestety nikt nie podjął ustawy w tej kwestii. Tymczasem dla uchodźców jest wszystko, ustawa za ustawą. A polskie rodziny załamane, bo ich ciężko chore dorosłe dzieci nie mają służby zdrowia, ani nawet grosza na chleb, bo diagnoza po 26 roku życia. Taki to mamy dobrobyt w Polsce. Nawet bezrobotny nie dostaje zasiłku, jak od dłuższego czasu nie ma pracy. Dziwne to trochę, bo u nas jak ktoś prosił o 2 zł to mu odmawiano, a teraz na wszystko są pieniądze! No i stanowiska pracy od razu się tworzy!