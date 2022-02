Oscary 2022. Znamy tegoroczne nominacje. Janusz Kamiński i film "Sukienka" Z SZANSĄ NA STATUETKI!

Zanim poznaliśmy nominowanych do tegorocznych Oscarów , w drugiej połowie grudnia ogłoszono shortlisty z filmami, które są brane pod uwagę w przygotowywaniu nominacji w dziesięciu kategoriach. Jak to zwykle bywa, wśród dziesiątek docenionych produkcji nie zabrakło polskich akcentów. Mówiło się, że swoją szansę mogą otrzymać film "Sukienka" Tadeusza Łysiaka.

Oficjalnie nominacje do tegorocznych Oscarów fani kina poznali we wtorek, 8 lutego, w godzinach popołudniowych. Największe szanse na wygraną mają filmy "Diuna" i "Psie pazury", które otrzymały szansę na statuetkę w kilkunastu kategoriach. Doceniono też m.in. filmy "West Side Story", "No Time To Die" oraz "Encanto".