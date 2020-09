Oscary mają być "równościowe". Akademia ogłosiła nowe zasady

No ładna 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Żenada... Teraz twórczy filmów będą musieli ładnie kalkulować żeby ich film był nominowany! Nie będą zatrudniać profesjonalistów do pracy przy produkcji! I to jest ten cały postęp, lewica mówi o wolności a narzuca wszystkim standardy.... Myślisz inaczej, nie masz prawa bytu bo to dyskryminacja/rasizm! Czy to nie jest działa w drugą stronę! To jest dyskryminacja/rasizm ludzi myślących inaczej. Dlaczego lewica chce wszystkich wychowywać!