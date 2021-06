Joanna Kulig zagra w hollywoodzkim filmie u boku Anne Hathaway i Matthew Brodericka!

W ostatnich latach Joanna Kulig wyrosła na jedną z największych gwiazd polskiego kina. Trampoliną do sukcesu niewątpliwie okazał się dla niej udział w dwóch nominowanych do Oscara filmach, które umożliwiły jej zaistnienie na arenie międzynarodowej. Tym sposobem Joasi dane było zagrać w netfliksowej produkcji The Eddy autorstwa zdobywcy Oscara za La la land Damiena Chazelle , gdzie wcieliła się w mieszkającą w Paryżu piosenkarkę. Niestety, serial z Kulig w jednej z głównych ról nie zebrał zbyt pochlebnych recenzji .

Na fali sukcesów aktorce zaoferowano udział w komedii romantycznej She Came to Me. Kulig zagra u boku takich sław jak Anne Hathaway, Tahar Rahim, Marisa Tomei czy Matthew Broderick (prywatnie mąż Sary Jessiki Parker).