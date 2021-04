Anja Rubik świętuje śmigus-dyngus, polewając półnagie ciało butelką wody (FOTO)

Anja Rubik zyskała międzynarodową sławę, pracując jako modelka. Obecnie 37-latka często wykorzystuje fakt, że w mediach społecznościowych obserwują ją "publiczność" pochodzącą z różnych zakątków świata, by przybliżyć im fakty związane z ojczystym krajem i bieżącą sytuacją społeczno-polityczną w Polsce.

Niestety rzadko kiedy jest się czym chwalić. Anja Rubik najczęściej zamieszcza posty, w których pisze o ograniczaniu praw kobiet w naszym kraju, protestach z tym związanych, angażuje się też mocno w pozostawiającą wiele do życzenia kwestii edukacji seksualnej w Polsce, przez co naraża się na krytykę środowisk związanych z obozem rządzącym .

Zobacz także: Aborcja w Polsce. Anja Rubik na strajku kobiet w Warszawie: "To jest przerażające"

Tym razem Rubik postanowiła nieco lżej podejść do tematu "polskości", przedstawiając zagranicznym fanom wielkanocną tradycję śmigusa-dyngusa, znaną raczej tylko w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Oczywiście modelka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że najlepiej przykuć uwagę internuaty roznegliżowanym zdjęciem, dlatego do opisu wielkanocnej tradycji zamieściła zdjęcie z sesji zdjęciowej dla "Vogue Paris", na którym odziana w same majtki polewa się wodą.