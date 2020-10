Anja Rubik uderza w Kaczyńskiego: "Proszę o szacunek dla osób wierzących!"

Ojka 29 min. temu zgłoś do moderacji 138 16 Odpowiedz

Ma rację! On obraża wierzących i wykorzystuje wiarę do swoich celów, a starzy ludzie mu wierzą! Młodzi oddalają się nie tylko od Kościoła jako budynku, ale od tej wspólnoty którą tworzą ludzie, od Boga... Kaczor mówi, że muszą chronić Kościoła, tylko w jego znaczeniu to mury, i to co jest w środku! Kościół tworzą ludzie, i Polska udowodniła to wielokrotnie! Nie potrzebujemy złotych ram, i chrzcielnic żeby być wierzącymi. To co reprezentuje PIS nie ma nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi :(