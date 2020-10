Kaczyński wystąpił ze znakiem Polski Walczącej. Powstańcy: "Nie ma do tego ŻADNEGO prawa"

Odkąd w Polsce trwają protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, opinia publiczna czekała na reakcję Jarosława Kaczyńskiego. To między innymi pod domem prezesa PiS od kilku dni trwają głośne i tłumne manifestacje. Kaczyński przemówił we wtorek po południu. Prawo i Sprawiedliwość opublikowała nagranie z prezesem, na którym polityk oznajmia, że protesty "to atak, który ma zniszczyć Polskę", a kobiety walczące o swoje prawa są chyba przez kogoś szkolone, bo wszystko wygląda na "elementy przygotowania". Wezwał też do obrony kościołów: Jarosław Kaczyński zabiera głos w sprawie strajków kobiet: "To atak, który ma ZNISZCZYĆ POLSKĘ"