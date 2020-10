Monika Jaruzelska porównuje Jarosława Kaczyńskiego do swojego ojca: "KU PRZESTRODZE" (FOTO)

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 52 3 Odpowiedz

Oglądając to czułam jakby był wodzem dziwnej sekty. Ludzie obudźcie się, to średniowiecze aby kościół rządził krajem. Niech ten Kościół sobie jest bo szanuję każdą wiarę, ale niech nie zagłada pod spódnicę i do łóżek Polkom. Niech zajmą się tym co dzieje się pod sutanną, a wiemy że tam to dopiero się dzieje - pedofilia, pranie pieniędzy z tacy. Nie dla religii w szkołach, tak dla edukacji seksualnej.