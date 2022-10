Anna Bardowska urządza kuchnię w nowym domu: eleganckie meble, oryginalne naczynia i DWIE ZMYWARKI (ZDJĘCIA)

Zumkotzen 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Czy nie wydaje Wam się że jako portal plotkarski powinniscie nas zaskakiwać informacjami o celebrytach lub mniejszych lub większych gwiazdach estrady i sceny a nie referować posty z insta? Ich obserwujący mogą się tym emocjonowac, pozostałym jest to doskonale obojętne. Moze gdybyście sobie postawili wyżej poprzeczkę niż instagramowe wiesci to nabarlisbyscie charakteru jak The Sun chociaż. I najważniejsze kto to jest ta Ania Bardowska? Wybieracie randomowa osobę z insta i referujecie że kupuje zmywarkę? Wy naparwde jeszcze uważacie się za portal śledzący gwiazdy i osobowości tv?