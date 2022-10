"Rolnik szuka żony". Fani doszukują się u Anny Bardowskiej oznak TRZECIEJ CIĄŻY! Nie pozostawiła tego bez odpowiedzi

Grzegorz i Anna Bardowscy zyskali rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony" . To przed kamerami TVP połączyła ich miłość, która zaowocowała małżeństwem i dwójką pociech, które regularnie pokazują na swoich profilach w mediach społecznościowych. Ostatnimi czasy ukochana rolnika chwaliła się nie tylko wnętrzami ich domu, lecz także nowym biznesem.

Bardowscy z "Rolnika" i ich codzienność z dwójką dzieci

Obecnie Anna Bardowska i jej mąż skupiają się na ostatnich pracach nad ich wymarzonym miejscem do życia, a codzienność łączą z opieką nad synem Jasiem i córką Liwią. Jak to zwykle bywa, żona rolnika musi więc być wyrozumiała w obliczu kolejnych pytań internautów o to, czy planują dalsze powiększanie rodziny. Podobne plotki pojawiały się jeszcze w 2021 roku i wtedy Ania powiedziała w rozmowie z "Party":