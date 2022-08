Anna Bardowska zdradza, ile wydała na budowę wymarzonego domu

W najnowszym filmie Bardowska postanowiła również odnieść się do głosów tych internautów, którym nie przypadła do gustu ciemna elewacja ich domu. Rolniczka zapewniła, że nie przejmuje się samą krytyką ze strony użytkowników, przeszkadza jej jednak sposób, w jaki wyrażają oni swoją opinię. Przypomnijmy, że internauci porównywali posiadłość Bardowskich m.in. do domu z filmów grozy czy nawet... zakładu pogrzebowego.

Boleć mnie może tylko to, że ludzie tak agresywnie wyrażają swoje zdanie, że to jakiś dom pogrzebowy itd. To, że tak agresywnie wyrażają siebie, to świadczy chyba bardziej o nich. Mnie też nie wszystko się podoba u innych, też bym mogła sobie usiąść i poobgadywać każdy dom, ale ja raczej do takich osób nie należę - stwierdziła.