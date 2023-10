Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się NOWYM członkiem rodziny. "Ale radość" (ZDJĘCIA)

N123 16 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Ona niestety jest beznadziejna. Zadnej misji, zadnych przemyslen.Prosta jak drut. Zeby chociaz wykorzystala te swoje zasiegi i promowala jakies wartosci. Nie skomentowalam jak byl protest w Warszawie i na pytanie fanki czy byla na protescie odpisama - my juz w domku , wrocilismy. Ok rozumiem moze sie nie identyfikowac z dana platforma polityczna. Ale zeby zabrala glos w jakiejs slusznej sprawie. A teraz dawaj doodla z chodowli na ta swoja wioske. A moze bys pindzio tak dala dobry przyklad i uratowala jakiegos psa badz kota ze schoniska czy z rowu , stodoly na tej swoojej wsi. Po prostu nie moge ze takie tempe osoby sa w przestrzeni publicznej i nadaja ton jak wiesc zycie. Mi to lata bo i tak jej nie obserwuje. Ale dlaczego te plytkie osoby bez wiekszych horyzontow tak lubia zasmiecac nam zycie bez jakiegos wiekszego przeslania. Mdla jak mimoza.