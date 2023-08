Bardowscy chwalą się DARMOWYMI wakacjami: "Dzieciaki sie bawią, my sobie chillujemy" (ZDJĘCIA)

Anna i Grzegorz Bardowscy to jedna z par, które poznały się w programie "Rolnik szuka żony". Od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo i doczekali się dwójki dzieci. Na co dzień rodzina mieszka w Uniejowicach pod Legnicą, gdzie niedawno stanął ich nowy dom . Nieopodal znajduje się niemal 100-hektarowe gospodarstwo rolne, które Grzegorz przejął po rodzicach.

Dla rolników sierpień to czas wytężonej pracy przy żniwach, więc każda okazja do wypoczynku jest na wagę złota. Niestety, w obecnych czasach wakacje dla czteroosobowej rodziny to nie lada wydatek . Zwłaszcza gdy decydujemy się na urlop w Polsce. Ceny wypoczynku w rodzimych kurortach tak poszły w górę , że dla wielu turystów stały się niemal zaporowe.

Darmowe wakacje rodziny Bardowskich

Dzisiaj mamy luzik, dzieciaki bawią się na placu zabaw, my sobie chillujemy. Grzesiu na hamaczku, ja na huśtawce. Dostaję od was pytania, czy w tym jeziorze kąpią się ludzie - jak najbardziej! Byliśmy na jednej plaży (...) ludzie leżeli na kocach, było bardzo ładne zejście do wody, dzieciaki się kąpały. Jest tutaj bardzo dużo różnego sprzętu wodnego, można wypożyczać kajaki, rowerki wodne, łódki. No i trasa rowerowa robi tutaj robotę - opowiada żona rolnika.