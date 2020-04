Poznajcie Annę Cieślak. Aktorkę, gwiazdę "Na Wspólnej" i nową ukochaną Edwarda Miszczaka

Edward Miszczak bez wątpienia należy obecnie do najbardziej wpływowych osób w polskich mediach. Mimo sławy dyrektor programowy TVN rzadko udziela wywiadów, a szczegóły swojego życia prywatnego stara się zachowywać dla siebie.

Anna Cieślak od lat cieszy się stabilną pozycją w polskiej branży filmowej. Absolwentka krakowskiej szkoły teatralnej debiutowała na ekranie w 2003 roku rolą w serialu kryminalnym "Glina". Niedługo po rozpoczęciu kariery aktorka zagrała w filmie wenezuelskiego reżysera Franco de Pena "Your name is Justine". Występ zapewnił jej statuetkę Złotego Lwa za najlepszy aktorski debiut.