Anna Cieślak WYMYKA SIĘ z randki z Edwardem Miszczakiem (ZDJĘCIA)

Czytam komentarze i dziwię się, że mamy aż tak prymitywne społeczeństwo, wychowane chyba na disco-polo, stringach, MTV i instagramach niczego sobą nie reprezentujących celebrytów. Ta kobieta ubrała się idealnie! Nie udaje że jest lato, ani że jest na plaży - nie świeci golizną, nie nosi letniego wdzianka w styczniu. Nie gra nastolatki ani nie jest sroką, jak puste celebrytki plotące sobie warkoczyki i obwieszone toną koralików, brzęczących bransoletek i w stylizowanych bucikach na obcasach. Ubrała się do restauracji i to na wieczór, więc ma długą sukienkę i rękawy, to normalne i stylowe. To nie jest pora dnia ani okazja na jeansy, mini, na sukienkę coctailową ani balową, ale też nie na strój biurowy w stylu koszuli i ołówkowej spódnicy. Ale że spotkanie jest prywatne a nie formalne, to sukienka może być falbaniasta, mniej formalna. To jest normalny, adekwatny do sytuacji i bardzo udanie dobrany strój dorosłej, znającej swą wartość i swobodnej kobiety z klasą. Przywykliście do srok, do dzidzi-piernik, do stylizacji na panią spod latarni. Macie tani gust. I nie umiecie się poznać na osobie naprawdę stylowej. Jestem pewna, że połowa z osób, które uważają że to co ta pani założyła to strój babciowy, chodzi do teatru na wieczorne przedstawienia w jeansach, swetrach, albo w tandetnych sukienkach rodem z wiejskiego wesela. A druga połowa nie chodzi wcale.