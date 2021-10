Anna Cieślak i Edward Miszczak PO RAZ PIERWSZY PO ŚLUBIE wyszli razem na salony! (ZDJĘCIA)

Andzia 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Na początku też oceniałam że co ona w nim widzi itd a dziś myślę że to jest tylko ich to co w sobie widza...są szczęśliwi i to jest najważniejsze i nic nikomu do tego a jak ktoś czuje potrzebę oceniania to polecam lustro.... Wiele możemy się wtedy o sobie dowiedzieć