Oddana żona Anna Cieślak pomaga Edwardowi dźwigać walizkę (ZDJĘCIA)

Pamiętacie jego program „Cela Numer...” To nie jest przeciętny Kowalski. Facet zarządza wielką firmą, a sukces jest atrakcyjny. To jest ewolucyjna preferencja. Chcemy samców alfa- o czym dziś już nie decydują mięśnie tylko mózg. Miszczak jest atrakcyjny- posłuchajcie jak się wypowiada. Niestety do tego faktycznie jest niski 🤷‍♀️ Zobaczcie na Sarkozy’ego i Carle Bruni czy innych facetów którzy osiągneli wielki sukces- zazwyczaj, o ile sami są niscy wybierają wysokie kobiety. To ewolucyjna preferencja (a, że są atrakcyjni to takie kobiety tez ich chcą).