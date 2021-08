Anna Cieślak zachwyca się mężem: "Życzę wszystkim, żeby mieli takiego dyrektora. Jest pięknym człowiekiem, CHODZĄCĄ MIŁOŚCIĄ"

Do tej pory Edward Miszczak i Anna Cieślak skutecznie chronili sekretów związku. W końcu jednak świeżo upieczona żona zgodziła się uchylić rąbka tajemnicy w rozmowie z Super Expressem. Zapytana, co najbardziej ujęło ją w mężu, odpowiedziała bezpośrednio.

Wystarczy spojrzeć na niego... To jest chodzące dobro, to jest chodząca miłość - zachwyca się wyraźnie zakochana aktorka.

Życzę wszystkim, żeby mieli takiego dyrektora, jakim jest Edward, bo on bardzo dba o wszystkich swoich pracowników i swoje gwiazdy. Wszyscy go też kochają. Edward jest pięknym człowiekiem o ogromnym sercu. Tytanem pracy, jeśli chodzi o wizje, o kreacje. Bardzo mi imponuje przede wszystkim tym, jak potrafi zarządzać grupą i pracować zespołowo, co nie jest naszą mentalną domeną. Edward potrafi jednoczyć ludzi tak, by wspólnie tworzyli jedną historię, i to mi imponuje.