TYLKO NA PUDELKU: Anna Cieślak o ŚLUBIE: "Mam nadzieję, że nie przyćmi tego, czym zajmuje się Edward"

Jeżeli państwo jesteście zainteresowani naszymi losami, to przede wszystkim mamy nadzieję, że będziecie zainteresowani tym, co kochamy najbardziej, czyli kreacją. Dlatego chciałabym Was zaprosić do TVN, żebyście śledzili te programy i znaleźli coś dla siebie. A jeżeli chodzi o moją osobę, to bardzo Was serdecznie zapraszam do Teatru Polskiego, Teatru Kwadrat i Teatru 6. Piętro, gdzie mamy dużo do powiedzenia (...) - skomentowała.